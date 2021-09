Youv Dee + Di-Meh I 10.11.2021 I EMB Sannois EMB Sannois, 10 novembre 2021, Sannois.

EMB Sannois, le mercredi 10 novembre à 20:30

YOUV DEE Après s'être illustré avec le collectif parisien l'Ordre du Périph, après trois projets solos qui lui ont permis de s'imposer comme l'un des meilleurs rookies de la scène rap francophone, Youv Dee a pris le temps de travailler son tout premier album. « La vie de luxe » est une invitation au voyage, à la curiosité et aux découvertes musicales. DI-MEH Di-Meh, skateur devenu rappeur, a grandi entre le Maroc et la Suisse. C'est avec le collectif de MCs genevois, 13 Sarkastick, dont il a été membre de 2011 et 2016, que Di-Meh commence à rapper. La rencontre avec le rappeur parisien Népal a été déterminante dans sa carrière : de leur collaboration au sein du groupuscule musical 75ème session, naît le titre, en 2015, Fu gee la qui le place comme nouvelle figure dans la scène rap francophone. Il sera affublé du titre de "la révélation de l'année" sur la couverture des Inrocks, toujours en 2019, l'année de la sortie de sa mixtape Fake Love, la dernière sortie chez Colors, avant de retourner dans les studios pour deux ans de travail en production indépendante.

Tarif prévente 16 EUR Tarif réduit 14 EUR Cart’EMB Jeunes 12 EUR

Youv Dee, l’un des meilleurs rookies de la scène rap francophone sera accompagné par le skateur devenu rappeur Di-Meh en première partie, nommé révélation de l’année par les Inrocks.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



