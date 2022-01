Youthstar & Miscellaneous Rocher de Palmer, 17 septembre 2022, Cenon.

Youthstar & Miscellaneous

Rocher de Palmer, le samedi 17 septembre à 20:30

Leurs univers sonores se complètent à merveille, et leur album Our Past Curfew en est la preuve éclatante. Les 2MCs à l’énergie débordante et communicative vont dérouler leur flow percutant sur des boucles endiablées, et nous faire (sur)sauter sur du hip hop old school tendance boom bap. Comme si cela ne suffisait pas, le combo déboule en bande. Le beatmaker ProleteR en sera, il assurera une partie du voyage version électro-swing. Et le projet Supachill promet de nous faire groover grâce à son assemblage d’arômes tantôt jazzy, tantôt inspirés de la soul ou du reggae. Si vous avez le moral dans les baskets (ou pas), nous avons à disposition un remède à la morosité !

Tarif guichet : 20€ / Plein tarif : 18€ / Tarif abonné : 15€

Youthstar et Miscellaneous sur la même scène, c’est l’assurance d’une performance explosive. Préparez-vous à vivre une soirée mémorable avec le must du hip hop français.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

