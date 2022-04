Youth Escape Covid (YEC) Association Odyssée Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Youth Escape Covid (YEC) Association Odyssée, 24 mai 2022, Bordeaux. Youth Escape Covid (YEC)

Association Odyssée, le mardi 24 mai à 14:30

Testez le nouveau Escape Game de l’**Association Odyssée** à Bordeaux, qui vous amènera dans le domaine de l’handicap. Cet escape game pédagogique a été développé dans le cadre du projet YEC – Youth Escape Covid, un projet financé par le programme Erasmus+. Vivez une expérience avec tous vos sens en grand groupe (environ 20 joueurs) pendant environ 2 heures dans la ville de Bordeaux et montrez que vous savez ce que les mots “inclusion – empathie – respect” veulent dire ! Rendez-vous le mardi 24 mai à 14h30 à l’Association Odyssée.

Entrée sur inscription

Cet escape game pédagogique a été développé dans le cadre du projet YEC – Youth Escape Covid, un projet financé par le programme Erasmus+. Association Odyssée 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T14:30:00 2022-05-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Association Odyssée Adresse 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Association Odyssée Bordeaux Departement Gironde

Association Odyssée Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Youth Escape Covid (YEC) Association Odyssée 2022-05-24 was last modified: by Youth Escape Covid (YEC) Association Odyssée Association Odyssée 24 mai 2022 Association Odyssée Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde