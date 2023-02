YOUSSOUPHA – Concert proposé par la Scène Nationale de Bourg-en-Bresse EKINOX, 12 mai 2023, BOURG EN BRESSE.

YOUSSOUPHA – Concert proposé par la Scène Nationale de Bourg-en-Bresse EKINOX. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 38.0 à 48.0 euros.

Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force. ARTS-Chipels.frC’est en ces mots que Youssoupha décrit ce projet exaltant qui revisite ses plus belles chansons et ses textes les plus forts. Pour ses 20 ans de carrière et 10 ans après Noir D***, l’album de la révélation, quel bel anniversaire ! Celui qu’on surnomme le Prim’s parolier pour la finesse et l’importance de ses textes nous promet que ce sera beau, puissant, surprenant. Et surtout unique, puisque sont invités à rejoindre sur scène Youssoupha et ses 6 chanteurs gospel, nos musiciens des conservatoires de Grand Bourg Agglomération Bourg-en-Bresse et du Haut-Bugey.Réservations PMR : 04 74 22 97 50 Youssoupha Youssoupha

Votre billet est ici

EKINOX BOURG EN BRESSE 25 Avenue du Maréchal Juin 1000

Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force. ARTS-Chipels.fr

C’est en ces mots que Youssoupha décrit ce projet exaltant qui revisite ses plus belles chansons et ses textes les plus forts. Pour ses 20 ans de carrière et 10 ans après Noir D***, l’album de la révélation, quel bel anniversaire ! Celui qu’on surnomme le Prim’s parolier pour la finesse et l’importance de ses textes nous promet que ce sera beau, puissant, surprenant. Et surtout unique, puisque sont invités à rejoindre sur scène Youssoupha et ses 6 chanteurs gospel, nos musiciens des conservatoires de Grand Bourg Agglomération Bourg-en-Bresse et du Haut-Bugey.

Réservations PMR : 04 74 22 97 50

.38.0 EUR38.0.

Votre billet est ici