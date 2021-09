Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Youssoupha – Acoustique experience Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 1 octobre à 20:30

**Youssoupha a choisi ici de réinterpréter son répertoire dans une création piano-voix. Il s’entoure pour l’occasion du violoncelliste Olivier Koundouno et du pianiste Manu qui l’accompagne sur scène depuis plusieurs années.** Une formule originale et intimiste et l’occasion de mettre en avant la voix, mais surtout son verbe précis et acéré de Cergyssois engagé !

de 8 à 23€

Création piano & rap Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00

