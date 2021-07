Stains Plaine Delaune Seine-Saint-Denis, Stains Yourte dans ma ville Plaine Delaune Stains Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Stains

Yourte dans ma ville Plaine Delaune, 4 août 2021-4 août 2021, Stains. Yourte dans ma ville

du mercredi 4 août au dimanche 8 août à Plaine Delaune

2h d’atelier le matin et 2h d’atelier l’après-midi – 12 personnes. L’après-midi : accueil des habitants Plus 3 spectacles : musiques des Balkans – Soirée contes, spectacle participatif avec les élèves des ateliers cirque Du 3 au 8 août – Lieu : La Plaine Delaune

Entrée libre l’après-midi

La Compagnie Les Frères Kazamaroffs pose sa yourte sur la Plaine Delaune durant toute une semaine et propose des ateliers d’initiation au cirque, des spectacles et des concerts. Plaine Delaune 93240 Stains Stains Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Stains Étiquettes évènement : Autres Lieu Plaine Delaune Adresse 93240 Stains Ville Stains lieuville Plaine Delaune Stains