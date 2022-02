YOURTE compagnie Les Mille Printemps Salle Cassin, 12 avril 2022, Lardy.

YOURTE compagnie Les Mille Printemps

Salle Cassin, le mardi 12 avril à 20:30

La compagnie Les Mille Printemps est de retour à Lardy, et nous fait découvrir leur nouvelle création engagée : Comment la jeunesse du nouveau millénaire rêve-t-elle de son avenir face aux réalités d’aujourd’hui ? Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores dans les airs, quatre enfants en protestation se font une promesse : « Un jour on vivra tous.tes ensemble dans une grande Yourte. » Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour un potager, larguer patron.ne.s, bâtiments, voitures, ordinateurs, portables, argent, et ne viser plus qu’un seul but ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi. Leurs rêves aussi… Le portrait d’une « jeunesse engagée désireuse d’aventures collectives qui se dressent face à l’individualisme roi » et pose la question : « À quel point peuvent-ils se libérer du monde qui les a construits ? Est-il réellement possible de se réinventer ? ». _Metteuse en scène Gabrielle Chalmont – Autrices Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian – Avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana – Scénographe Lise Mazeaud – Créatrice lumière Agathe Geffroy – Créateur son Balthazar Ruff_ **La presse en parle :** « Une écriture documentée et intelligente, un jeu précis et drôle, une scénographie engageante. Qui dit mieux ? On ne peut que recommander d’aller voir Yourte. Une œuvre d’utilité publique et de qualité drolatique, sensible. » Toute la culture « Portée par les jeunes acteurs et actrices de la compagnie Les Mille Printemps, installée en Charente-Maritime, cette comédie épingle avec humour les dérives de la société de consommation comme les excès de certains altermondialistes. Et brosse le portrait réjouissant d’une génération « Y » engagée et inventive. » La Croix Durée : 1h40 Tout public dès 12 ans

Tarif : 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans)

Spectacle engagé autour de l’engagement, l’écologie, le développement durable

Salle Cassin Salle Cassin, rue René Cassin, 91510 Lardy Lardy Essonne



