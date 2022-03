Yourte – Cie Les mille Printemps Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

**[Théâtre] Yourte – Cie Les mille Printemps** _Jeudi 24 mars à 20h30 Espace Culturel Treulon_ _1h30 – dès 10 ans 8 / 15 / 18 €_ Yourte est un spectacle ancré dans l’actualité, du théâtre public, qui observe les générations actuelles, notre façon de vivre ensemble. Du théâtre qui accepte qu’il y ait des questions importantes, et que leurs réponses… soient d’autres questions ! Rendez-vous dès 19h30 pour accéder au bar tenu par l’association “Mur du Souffle”. Profitez d’un moment de convivialité à la fin du spectacle avec les comédiens et l’association “Bruges Urgence Transition”.

