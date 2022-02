Your Ears Are in Good Hands w/ Remain + Chris Gavin Danceteria Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le mercredi 16 février c’est le REOPENING de la DANCETERIA !!! Line Up : ★ Remain ( Meant records ) [https://soundcloud.com/remain](https://soundcloud.com/remain) ★ Chris Gavin ( Renaissance, Family Piknik ) ♬ house, electro, techno [https://soundcloud.com/djchrisgavin](https://soundcloud.com/djchrisgavin) ◇◇◇◇ DANCETERIA: More than a Bar Pass vaccinal obligatoire 00h-06h 18 rue Saint Saens, 13001 Marseille ♫CLUBBING♫ Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T23:55:00 2022-02-16T06:00:00

