Youpi Yoga Médiathèque municipale Senlis Senlis, mercredi 12 juin 2024.

Youpi Yoga Atelier de découverte pour vos enfants avec une professeure certifiée Mercredi 12 juin, 10h30 Médiathèque municipale Senlis Gratuit – Inscription à partir du 22 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T10:30:00+02:00 – 2024-06-12T11:45:00+02:00

Fin : 2024-06-12T10:30:00+02:00 – 2024-06-12T11:45:00+02:00

Une professeure certifiée vous propose de faire découvrir le yoga à vos enfants dans des ateliers de découverte de 45 minutes mêlant exercices posturaux, respiratoires et introductifs à la méditation.

L’atelier peut prendre forme dans la danse, le chant, le coloriage, le mime, toute activité de créativité, invitant l’enfant à prendre conscience de son corps et de son souffle et favorisant la concentration et le bien-être émotionnel.

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 00 mediatheque@ville-senlis.fr