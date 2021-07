« Youpi la vie avec Sharluber » Concarneau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Concarneau.

« Youpi la vie avec Sharluber » 2021-07-22 – 2021-07-22 Ville Close Carré des Larrons

Concarneau Finistère

Venez découvrir ce concert pour enfants de l’excellent chanteur musiciens multiinstrumentistes Sharlubêr. Un joli voyage musical, de drôles d’histoires, des instruments farfelus et des sons que l’on fait parfois rien qu’avec la bouche, le corps et même que tout le monde peut s’y mettre. Un pur et chouette moment d’échange avec les enfants !!!

Une véritable armada d’instruments insolites, des chansons drôles, toniques et pertinentes qui feront chanter les gamins et frétiller leurs guibolles.

Un chouette voyage nourri de différents styles musicaux. Ce spectacle est une invitation à bouger, chanter, danser, taper des mains et des pieds… La garantie d’un concert multivitaminé et ça plait aussi bien aux enfants qu’aux parents.

