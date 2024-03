YOUPI FESTIVAL HOMMAGE À BORIS MAXANT Nilvange, dimanche 24 mars 2024.

YOUPI FESTIVAL HOMMAGE À BORIS MAXANT Nilvange Moselle

Hommage à Boris Maxant

Notre Bobo Maxant qu’on aime tant et définitivement.

Maitresse de cérémonie Alex Petit

Vendredi :

– Jérémy Tauziede, auteur, compositeur, interprète

– Alex Toucourt

Un timbre chaud très vite reconnaissable, des mélodies qui, dès la première écoute, ne nous quittent plus… Alex Toucourt nous plonge de`s les premiers instants dans son univers et impose indéniablement son style Acousticool .

Samedi :

– Dany Des Rues, chanteur qui se produit une centaine de fois par an dans les rues, bars, salles et festivals. Découvrez le sur YouTube ou Deezer et votre vie va changer.

– Franco Ciccio ; 2 choses sont infinies: l’univers …. et la bêtise humaine (A. Einstein)

– Eric Mie, artiste polyvalent qui excelle en tant qu’auteur-compositeur-interprète, comédien et illustrateur.

Dimanche :

– Jean Louis Apprederis compose textes et musiques, où pointent parfois les influences du parolier Claude Lemesle et des illustres Brassens et Bobby Lapointe. Vous repartirez souriants, nourris de mots qui pétillent, le cœur rempli de bulles d’allégresse. Un régal !

– Eric Zed ; Au travers de ses histoires insolites et de ses chansons inédites, Zed vous entraine dans un univers où le petit prince cotoie notre société actuelle

– Cat Loris ; La vie est une aventure, autant en faire des chansons, profondes ou légères, pour partager avec le public et les musiciens des énergies multicolores. Tel est le plaisir de cette artiste parisienne.Tout public

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

