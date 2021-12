Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Youngho Park Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Youngho Park Centre d’animation Soupetard, 4 février 2022, Toulouse. Youngho Park

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 4 février 2022 à 20:00

Récital piano ————- **En partenariat avec le Concours** **international de piano d’Île-de-France** **(Maisons-Laffitte)** Le pianiste Youngho Park, originaire de Corée du Sud, étoile montante du piano, a déjà obtenu à 28 ans de nombreux prix dans la sphère internationale, jalons obligatoires d’une formation de concertiste. Au programme : oeuvres de Félix Mendelssohn Bartholdy, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy et Franz Liszt. **Séance scolaire 14h**

Tarif B

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse