Young Women’s Chorale de San Francisco en concert, 27 juin 2022, .

Young Women’s Chorale de San Francisco en concert



2022-06-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-27 22:00:00 22:00:00

Le Young Women’s Chorus de San Francisco est le premier ensemble des Young Women’s Choral Projects.



Le chœur, dirigé par Susan McMane, est composé de chanteuses âgées de 12 à 18 ans et a été salué pour la qualité de son son, sa musicalité stellaire et sa programmation dynamique. Acclamé dans l’American Record Guide pour son « chant raffiné et magnifiquement contrôlé », le Young Women’s Chorus a également remporté de nombreux prix nationaux compétitifs, dont l’American Prize in Choral Performance; le Margaret Hillis Award for Choral Excellence, le Dale Warland Singers Commission Award de Chorus America et American Composers Forum; et le Prix de la programmation aventureuse de l’ASCAP.



Ses activités récentes incluent une première représentation au Carnegie Hall en 2018, une tournée de concerts en Afrique du Sud en 2019, la première de l’opéra Abraham in Flames en 2019 et des performances avec le London Philharmonia Orchestra et le San Francisco Symphony.



Interprétant un répertoire allant de la musique ancienne à des sélections contemporaines, le chœur donne chaque année une série de concerts professionnels dans la région de San Francisco et commande de nouvelles œuvres à des compositeurs de premier plan.

Le Young Women’s Choral de San Francisco offre un concert gratuit à la Cathédrale Saint-Sauveur

acfea.france@gmail.com +33 6 37 47 10 33

