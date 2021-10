Young Pulse Les Disquaires, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 22h à 5h

gratuit

Disco Boogie jusqu’au bout de la nuit avec DJ Young Pulse!

Young Pulse est un producteur et DJ parisien, reconnu pour ses remixes disco/boogie de qualité, sa passion pour les sonorités liées à la culture dancefloor des années 70-80, et les genres musicaux qui lui sont associés. Figure montante de la scène disco aujourd’hui, Young Pulse est aussi cofondateur de Mochi Records et membre du collectif parisien Funky French League. Le 5 Mars 2021, il a sorti son premier EP de productions ” Love Will Bring It “, vibrant hommage au disco et au garage produit avec amour et respect pour ces musiques de club.

Événements -> Soirée / Bal

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com

Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-10T22:00:00+01:00_2021-11-11T05:00:00+01:00