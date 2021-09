Pau Pavillon de l'Architecture Pau, Pyrénées-Atlantiques Young Architects in Latin America Pavillon de l’Architecture Pau Catégories d’évènement: Pau

_Young Architects in Latin America_ est une exposition présentant une sélection de projets conçus et/ou réalisée par de Jeunes Architectes Latino-Américains sélectionnés par le biais d’un appel à projet. Cette exposition organisée par Architecturestudio a été réalisée dans le cadre des Collateral Events de la 16° Biennale d’Architecture de Venise en 2018. Dans une région aussi vaste, diversifiée et en constante effervescence, le jury du concours a trouvé des traits communs parmi les œuvres présentées, qui témoignent des efforts des jeunes architectes pour améliorer les conditions d’habitat dans cette région de notre planète fragilisée. Le rôle joué par les jeunes architectes dans la société, le défi que leurs réalisations génèrent et les idées qu’ils proposent à la communauté ont inspiré différentes séries thématiques présentées dans l’exposition.

Gratuit. Sur inscription. L’horaire de visite est sur demande lors de l’inscription.

