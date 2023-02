YOUN SUN NAH QUARTET WAKING WORLD LA COMETE SCENE NATIONALE, 16 mars 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE.

YOUN SUN NAH QUARTET WAKING WORLD LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Corée du Sud Durée 1h20 Tout juste 20 ans après la sortie de Light For The People, l’album qui l’a présentée au public français, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah a sorti son nouvel opus intitulé Waking World en janvier 2022, le premier dont elle a écrit l’ensemble des paroles et de la musique : 11 chansons fidèles aux différents univers de sa discographie, empruntant tantôt au jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde et révélant de nouvelles dimensions cinématographique et poétique. Encore plus que sur ses précédents disques, le sillon de celui-ci est empreint de sa propre histoire. Un répertoire inédit qu’elle revisitera donc sur scène avec un groupe qui l’est tout autant, avec une formation voix-basses- guitares-claviers. L’américain Brad Christopher Jones y croisera cordes et âmes avec ses compatriotes Thomas Naïm et Tony Paeleman. Chacun sera équipé de son instrument dans sa version acoustique et de son pendant électrique, laissant présager que les changements de climats propres aux spectacles de Youn Sun Nah seront plus que jamais au rendez-vous!

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

Corée du Sud

Durée 1h20

Tout juste 20 ans après la sortie de Light For The People, l’album qui l’a présentée au public français, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah a sorti son nouvel opus intitulé Waking World en janvier 2022, le premier dont elle a écrit l’ensemble des paroles et de la musique : 11 chansons fidèles aux différents univers de sa discographie, empruntant tantôt au jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde et révélant de nouvelles dimensions cinématographique et poétique. Encore plus que sur ses précédents disques, le sillon de celui-ci est empreint de sa propre histoire.

Un répertoire inédit qu’elle revisitera donc sur scène avec un groupe qui l’est tout autant, avec une formation voix-basses- guitares-claviers. L’américain Brad Christopher Jones y croisera cordes et âmes avec ses compatriotes Thomas Naïm et Tony Paeleman. Chacun sera équipé de son instrument dans sa version acoustique et de son pendant électrique, laissant présager que les changements de climats propres aux spectacles de Youn Sun Nah seront plus que jamais au rendez-vous!

.25.8 EUR25.8.

Votre billet est ici