Théâtre des Salins, le vendredi 28 janvier à 20:30

« Jamais, sans doute, le jazz vocal n’a atteint un tel niveau d’émotion. » Antoine Garance, Citizen Jazz Avec sa voix bouleversante et intense, Youn Sun Nah est une star incontestée du jazz mondial. Après avoir étudié le jazz vocal en France dans les années 90, la chanteuse sud-coréenne se produit sur les plus grandes scènes internationales. Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits et touchent les coeurs aux quatre coins du globe. Eprise de liberté et de découvertes, Youn Sun Nah se balade entre les styles avec précision et délicatesse, jouant de son incroyable registre vocal, qui va du grave au cristallin. Elle nous livre son tout nouveau programme : un cadeau !

De 15 à 30€

♫JAZZ♫

Théâtre des Salins 19 Quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



