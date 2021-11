YOUME Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 20 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 au 30 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 15h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 16h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

payant

YOU ARE YOU AND ME I’M ME Wang Ramirez signent un trio magnétique entre hip hop, flamenco et violoncelle. Trois corps musicaux célèbrent leurs différences et leur complicité.

Un succès peut en cacher un autre. En 2015, Honji Wang et Sébastien Ramirez avaient l’ingénieuse idée du duo Felahikum, dialogue intense entre Wang et l’inénarrable Rocío Molina, une ardente rencontre hip hop-flamenco. YOUME en reprend le fil, renouvelant le face-à-face de deux figures féminines puissantes, tantôt belliqueuses tantôt complices, véritables amazones contemporaines: Sara Jimenez, vedette du Ballet Flamenco de Andalucía, et Kalli Tarisidou de la compagnie hip hop Flying Steps. Leurs trafics d’influences mutuelles, entre deux cultures et deux personnalités, s’ouvrent à la rencontre avec un troisième univers, celui du violoncelle, joué sur scène par Elsa Guiet, personnage à part entière. Unies par une confiance mutuelle, elles créent un « nous » poétique à partir de leurs imaginaires et mémoires intimes.

REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION

le samedi 23 avril à 15h précédée d’une visite tactile

En partenariat avec Accès culture, des spectacles de théâtre et de danse sont proposés en audiodescription par un système de casque à haute fréquence. Une approche tactile du décor est organisée avant la représentation.

Réservation de l’audiodescription : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50

Un tarif préférentiel est accordé pour la personne aveugle ou malvoyante et son accompagnateur.

CONCEPTION & DIRECTION ARTISTIQUE Wang Ramirez

CHORÉGRAPHIE HONJI WANG // ASSISTANT CHORÉGRAPHE MARCO DI NARDO // SCÉNOGRAPHIE WANG RAMIREZ // DRAMATURGIE WANG RAMIREZ // MUSIQUE ELSA GUIET, FERNANDO EGOZCUE FOLGUERAS, PABLO MARTIN // CRÉATION SON JAVIER ALVAREZ // LUMIÈRES GUILLAUME BONNEAU // COSTUMES ANNAMARIA DI MAMBRO

AVEC SARA JIMENEZ, KALLI TARASIDOU, ELSA GUIET VIOLONCELLE

Spectacles -> Danse

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

2022-04-20T14:30:00+02:00_2022-04-20T15:30:00+02:00;2022-04-21T14:30:00+02:00_2022-04-21T15:30:00+02:00;2022-04-22T14:30:00+02:00_2022-04-22T15:30:00+02:00;2022-04-23T14:30:00+02:00_2022-04-23T15:30:00+02:00;2022-04-24T14:30:00+02:00_2022-04-24T15:30:00+02:00;2022-04-25T14:30:00+02:00_2022-04-25T15:30:00+02:00;2022-04-26T14:30:00+02:00_2022-04-26T15:30:00+02:00;2022-04-27T14:30:00+02:00_2022-04-27T15:30:00+02:00;2022-04-28T14:30:00+02:00_2022-04-28T15:30:00+02:00;2022-04-29T14:30:00+02:00_2022-04-29T15:30:00+02:00;2022-04-30T14:30:00+02:00_2022-04-30T15:30:00+02:00;2022-04-20T15:00:00+02:00_2022-04-20T16:00:00+02:00;2022-04-21T15:00:00+02:00_2022-04-21T16:00:00+02:00;2022-04-22T15:00:00+02:00_2022-04-22T16:00:00+02:00;2022-04-23T15:00:00+02:00_2022-04-23T16:00:00+02:00;2022-04-24T15:00:00+02:00_2022-04-24T16:00:00+02:00;2022-04-25T15:00:00+02:00_2022-04-25T16:00:00+02:00;2022-04-26T15:00:00+02:00_2022-04-26T16:00:00+02:00;2022-04-27T15:00:00+02:00_2022-04-27T16:00:00+02:00;2022-04-28T15:00:00+02:00_2022-04-28T16:00:00+02:00;2022-04-29T15:00:00+02:00_2022-04-29T16:00:00+02:00;2022-04-30T15:00:00+02:00_2022-04-30T16:00:00+02:00;2022-04-20T20:00:00+02:00_2022-04-20T21:00:00+02:00;2022-04-21T20:00:00+02:00_2022-04-21T21:00:00+02:00;2022-04-22T20:00:00+02:00_2022-04-22T21:00:00+02:00;2022-04-23T20:00:00+02:00_2022-04-23T21:00:00+02:00;2022-04-25T20:00:00+02:00_2022-04-25T21:00:00+02:00;2022-04-26T20:00:00+02:00_2022-04-26T21:00:00+02:00;2022-04-27T20:00:00+02:00_2022-04-27T21:00:00+02:00;2022-04-28T20:00:00+02:00_2022-04-28T21:00:00+02:00;2022-04-29T20:00:00+02:00_2022-04-29T21:00:00+02:00;2022-04-30T20:00:00+02:00_2022-04-30T21:00:00+02:00

tdv