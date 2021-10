Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn YOUME Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

En mettant en scène des duels, duos et trios de figures féminines puissantes, belliqueuses ou complices, le propos de _YOUME_ révèle des cultures distinctes : le hip-hop, le flamenco et le violoncelle. Deux danseuses émérites, deux amazones contemporaines sont prêtes au combat pour la beauté, pour l’épure du geste, pour exister. Un magnifique duo accompagné musicalement sur le plateau d’une violoncelliste. Car si la danse est la musique du corps, la musique, celle de l’âme, s’incarne ici dans le violoncelle comme prolongement du corps. Les racines en fusion brouillent les cartes d’un jeu où les territoires s’opposent et se confondent, où l’identité de chacune s’ouvre à mesure qu’elle tente de s’affirmer. Sous la direction de Honji Wang et Sébastien Ramirez, chorégraphes de renommée internationale, les créations de la compagnie mêlent les genres, troublent les pistes avec un langage chorégraphique unique s’appuyant toujours sur la virtuosité technique, la poésie et l’humour.

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

Danse Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-12-01T19:30:00 2021-12-01T21:30:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:30:00

