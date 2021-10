Youhou c’est Halloween au château de Rauzan ! Rauzan, 23 octobre 2021, Rauzan.

Youhou c’est Halloween au château de Rauzan ! 2021-10-23 09:30:00 – 2021-11-11

Rauzan Gironde Rauzan

Chasse aux monstres à l’intérieur du Château, nos petits visiteurs les plus effrayants seront récompensés !

Visite nocturne et spectacle de feu : vendredi 29/10 à 19h, assistez à notre visite commentée nocturne du château ainsi qu’à son spectacle de feu à 20h. N’oubliez pas votre lampe torche et bien sûr les costumes monstrueux sont exigés !

Visites guidées : En semaine à 16h. Pensez à réserver vos places !

La Quête 3D : découvrez le jeu sur smartphone « Quête 3D » du Château : avec Guillaume le chevalier et ses énigmes vous deviendrez incollable sur le thème du Moyen-âge. Activité ludique et dynamique, parfaite pour les enfants de 7 à 77 ans.

Visiter le Château librement : Possibilité de visiter le Château par vous-même. Vous trouverez des panneaux Historiques à l’intérieur.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans & Gel hydroalcoolique mis à disposition.

+33 5 57 84 03 88

