6Mic, le vendredi 17 septembre à 20:30

YOU SAID STRANGE #Rock #Psyché #Pop Originaires de Giverny en Normandie, le fervent quatuor est désormais armé d’un album enregistré à Portland avec Peter G. Holmstrom aux manettes. Ce premier long format est un condensé de riffs entêtants, mélodies lancinantes et rythmiques lumineuses à la 60’s 90’s comme diraient les tambourin man fauchés californiens. Avec pour Leitmotiv les croyances universelles de tout un chacun, du plus pieux au plus cartésien d’entre nous, cet album est une guerre sainte subjective que chaque individu est amené à mener en soi. You Said Strange part donc en croisade psychique avec des concerts qui serviront d’offices réverbérés grisant pour apporter une peu de rédemption à ceux qui croiseront leur route. Ceux qui l’ont déjà croisée ne le regrettent pas. GLITCH Groupe lauréat du tremplin Class’Eurock 2021. Ce trio distille un son hybride entre British Pop et post punk aux accents noisy. Tantôt rageur, tantôt aérien, GLITCH surprend par une énergie et une présence scénique précoce. Voir GLITCH en live ne laissera personne indifférent ! Une belle promesse pour la scène underground Marseillaise. INFOS PRATIQUES Tarifs : 15€ / 12€ Billets : [https://bit.ly/yss-tickets](https://bit.ly/yss-tickets) Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h00 Bar & Restauration sur place

15€ / 12€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T23:59:00

