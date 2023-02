You Rascal band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 26 mars 2023, PARIS.

You Rascal band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 21:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

YOU RASCAL BAND présente ce concert You Rascal Band c’est un hommage permanent à la musique de Louis Armstrong. Du swing au blues en passant par des ballades, le sextet vous joue le répertoire du célèbre trompettiste dans une ambiance New Orleans! “Mack the Knife”, “Hello Dolly”, “Sweet Sue”… C’est entre autre autour de ces standards New Orleans que le groupe s’est fondé en mai 2018.Louis Thomas (trompette) et Théophile Parent (chant/ cornet), tous deux grands amateurs de la musique d’Armstrong, fondent le groupe en s’entourant d’amis musiciens.Aujourd’hui le sextet avec Romain Desreumaux (saxophone ténor/ clarinette), Maxence Basselet (guitare), Hubert Fardel (contrebasse) et Kévin L’hermite (batterie) propose des arrangements et de nouvelles couleurs dans le style.La musique de You Rascal se prête à merveille aux différentes danses swing: lindy hop, balboa ou encore charleston. Les danseurs se donnent régulièrement rendez-vous aux bals swing et autres représentations du groupe.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

