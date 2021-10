YOU-F Festival Narrosse, 8 octobre 2021, Narrosse.

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Narrosse

Un forum international de la jeunesse ————————————- Le **YOU-F Festival**, c’est le forum international de la jeunesse ! Pendant deux jours mêlant débats et concerts, la jeunesse va échanger, débattre et prendre position. Cette année, 4 nouveaux enjeux d’actualité seront abordés : la démocratie, le numérique, la ruralité et la **mobilité internationale**. Des débats autour de la mobilité internationale ———————————————– * Partir de chez soi, mais pour faire quoi ? * Faut-il supprimer les frontières ? * Voyage, découverte ou destruction de l’environnement ? Un village associatif pour t’informer ————————————- Retrouve des structures qui pourront t’informer pour partir à l’étranger au sein du village associatif. Plus d’iInfos et billetterie sur le [site officiel du festival](https://youffestival.com/you-f-festival-2021/).

Entrée payante

Le YOU-F Festival, forum international de la jeunesse, se tiendra les 8 et 9 octobre 2021 à Narrosse dans les Landes (40). Au centre des débats, la thématique de la mobilité internationale !

