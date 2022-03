You don’t own me / Julie Fonroget / Théâtre L’Echangeur Théâtre l’Echangeur – Cie Public Chéri Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Le théâtre l’Echangeur accueille du lundi 21 mars au samedi 26 mars la création théâtrale, You don’t own me ! Conception et mise en scène Julie Fonroget

Avec Moïra Dalant, Clémence Laboureau, Jean-Marc Layer, Jade Maignan, Raouf Raïs

Avec les voix de Pierre-Marie Baudoin, Félicité Chaton, Emmanuelle Coutellier, Sandrine Deschamps, Séphora Haymann, Catherine Jabot, Cyrille Labbe, Jean-Christophe Laurier, Malvina Plégat, Vincent Remoissenet

Collaboration artistique Séphora Haymann | Chorégraphie Juliette Morel, Nawel Bounar

Création sonore Rémi Berger, Samuel Mazzotti | Lumière Lucien Laborderie | Vidéo Boris Carré

Scénographie Frédéric Fruchart | Costumes Claire Fayel You don’t own me interroge l’ambiguïté et la complexité de notre rapport aux victimes en s’inspirant de la médiatisation d’un fait-divers qui a fait la une des journaux du monde entier en 2006 : l’affaire Natascha Kampusch.

À sa libération, la jeune autrichienne– enlevée sur le chemin de l’école et retenue captive pendant huit ans avant de s’échapper – est particulièrement attendue. Mais dès sa première apparition télévisée, son attitude, loin des codes attendus d’une « victime modèle », brouille les repères. Après avoir un temps suscité l’admiration pour sa force de caractère, Natascha Kampusch devient la proie d’un lynchage médiatique sans précédent. Le spectacle met en relief la circulation des discours entre médias et opinion et nous invite à travers un dispositif sensoriel à déplacer notre appréhension rationnelle des faits : une plongée dans les paradoxes du processus victimaire et de notre inaltérable besoin de compassion. PROLONGEMENT DE PLATEAU

Rencontres avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 25 mars. Durée : 1h30 | Dès 14 ans Théâtre l’Echangeur – Cie Public Chéri 59 avenue du Général de Gaulle Bagnolet 93170 Contact : 01 43 62 71 20 reservation@lechangeur.org https://lechangeur.org/programmation https://www.facebook.com/events/620735005623962/620735022290627?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Loisirs;Théâtre

