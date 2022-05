You can’t take it with you – Liz Kinoshita, 7 juin 2022, .

You can’t take it with you – Liz Kinoshita

2022-06-07 – 2022-06-07

5 5 Que faire pour que l’humanité se survive ? Dans une incantation d’accords gutturaux agissant telle une alerte, Liz Kinoshita interroge la tension entre la justesse du besoin et la réalité d’une surconsommation croissante et insatiable.



Cri d’alarme en état d’urgence climatique, chaque jour plus strident, la performance pour quatre interprètes immerge le public dans un inconfort pacifique : chacu·e, réparti·e isolément en scène, se sent traversé·e par l’incertitude inquiète des artistes. You Can’t Take It With You souligne par la danse le potentiel qui est le nôtre d’altérer chaque situation, et passant par-là, dénonce l’impact délétère du gaspillage sur la planète.



Concept & direction : Liz Kinoshita

Création & interprétation : Bryana Fritz, Justin F. Kennedy, Liz Kinoshita et Vincent Jonsson

Création lumière : Tim Wouters

Technique : Elke Verachtert

Conseillère artistique : Chrysa Parkinson

Durée : 50 minutes

Klap vous donne rendez-vous mardi 7 juin 2022 à 20h pour “You can’t take it with you” de Liz Kinoshita.

Que faire pour que l’humanité se survive ? Dans une incantation d’accords gutturaux agissant telle une alerte, Liz Kinoshita interroge la tension entre la justesse du besoin et la réalité d’une surconsommation croissante et insatiable.



Cri d’alarme en état d’urgence climatique, chaque jour plus strident, la performance pour quatre interprètes immerge le public dans un inconfort pacifique : chacu·e, réparti·e isolément en scène, se sent traversé·e par l’incertitude inquiète des artistes. You Can’t Take It With You souligne par la danse le potentiel qui est le nôtre d’altérer chaque situation, et passant par-là, dénonce l’impact délétère du gaspillage sur la planète.



Concept & direction : Liz Kinoshita

Création & interprétation : Bryana Fritz, Justin F. Kennedy, Liz Kinoshita et Vincent Jonsson

Création lumière : Tim Wouters

Technique : Elke Verachtert

Conseillère artistique : Chrysa Parkinson

Durée : 50 minutes

dernière mise à jour : 2022-03-18 par