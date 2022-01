You Can – Programme d’activités des vacances d’hiver du service Jeunesse Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

You Can – Programme d’activités des vacances d’hiver du service Jeunesse Vitré, 7 février 2022, Vitré. You Can – Programme d’activités des vacances d’hiver du service Jeunesse Vitré

2022-02-07 – 2022-02-18

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré Le service Jeunesse de la Ville de Vitré présente ses animations pour les vacances de Février :/b> • Un stage création Court métrage avec @BlackdotProductions

• Des sorties :

o 11-13 ans : @Patinoire & @LaserGame

o + de 14 ans : @Escalade & @JournéeàRennes (Escape Game + Visite)

• Une soirée Raclette ️

• Des activités sportives (vélo, piscine, renforcement musculaire…)

• Des ateliers de cuisine

• Un accueil informel à Debussy & Maison Rouge et des petits dej’ tous les matins ! ☕ Et pleins d’autres animations à découvrir dans la programmation (voir images) Pour participer aux animations, l’inscription est obligatoire (sauf pour l’accueil informel)

• En remplissant le dossier administratif 2022

• En remplissant le bulletin de réservation La programmation, ainsi que les conditions d’accès peuvent évoluer en fonction des conditions sanitaires et climatiques, le service se réserve le droit d’annuler une animation. jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr Le service Jeunesse de la Ville de Vitré présente ses animations pour les vacances de Février :/b> • Un stage création Court métrage avec @BlackdotProductions

• Des sorties :

o 11-13 ans : @Patinoire & @LaserGame

o + de 14 ans : @Escalade & @JournéeàRennes (Escape Game + Visite)

• Une soirée Raclette ️

• Des activités sportives (vélo, piscine, renforcement musculaire…)

• Des ateliers de cuisine

• Un accueil informel à Debussy & Maison Rouge et des petits dej’ tous les matins ! ☕ Et pleins d’autres animations à découvrir dans la programmation (voir images) Pour participer aux animations, l’inscription est obligatoire (sauf pour l’accueil informel)

• En remplissant le dossier administratif 2022

• En remplissant le bulletin de réservation La programmation, ainsi que les conditions d’accès peuvent évoluer en fonction des conditions sanitaires et climatiques, le service se réserve le droit d’annuler une animation. Vitré

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville Vitré

Vitré Vitré https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/