Yoshi & Di OriginalZ La Place Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Yoshi & Di OriginalZ La Place Paris, 9 février 2024, Paris. Le vendredi 09 février 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant

Retrouvez Yoshi & Di Originals, sur la scène de La Place le 9 février ! Formation unique en son genre mêlant Rap, Scratchs, Beatbox, bon Gros Hip-Hop qui tabasse, retrouvez yoshi, l’infatigable rappeur multi-casquettes aux 600 concerts, trois de ses proches collaborateurs enfin réunis : Son Of A Pitch (Chinese Man Records), Faya Braz (Beatboxer multiple champion du monde) et DJ Nels (TimeBomb). En première partie : Dee Nasty l’un des pères fondateurs de la culture HipHop en France. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://link.dice.fm/c12ee1263396

Marone Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris latitude longitude 48.8618189975907,2.34764400978929

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/