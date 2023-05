Yosef Joseph Yaakov Dadoune Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Yosef Joseph Yaakov Dadoune Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Le Cri des fleurs de Yosef Joseph Yaakov Dadoune, entre peinture et dessin. Une installation au mahJ. Né en 1975, Joseph Dadoune a vécu entre le midi de la France et Ofakim, une ville frontière en développement dans le Néguev. Cette double culture, son sentiment d’être à la fois d’ici et d’ailleurs nourrit une œuvre mêlant performances, films, chorégraphies, photographies, dessins et peintures. Pour la Nuit Blanche, le mahJ projettera exceptionnellement dans la cour son film « Sion », tourné en 2006 dans le désert israélien et dans les grandes galeries du Louvre. Ce film met en scène l’actrice iconique Ronit Elkabetz (1964-2016) qui y incarne le destin juif, et son errance à travers le temps et les civilisations. La galerie contemporaine du musée présentera également ses nouveaux dessins inspirés par les fleurs sauvages du désert. Avec le commissariat de : Pascale Samuel, conservatrice au mahJ. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr https://www.facebook.com/mahjparis/ https://www.facebook.com/mahjparis/

