MANETO Yo’s BREW Roquevaire, 16 décembre 2023, Roquevaire.

MANETO Samedi 16 décembre, 20h45 Yo’s BREW Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T20:45:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T20:45:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Groupe de musique varois au style unique et ce depuis le premier jour, les membres de Mañeto chantent, jouent et se produisent comme s’ils avaient passé tout leur parcours musical ensemble.

Tout au long de la collaboration du groupe, ils ont gagné le cœur des mélomanes sur un son original issu d’un répertoire rock, soul, pop ou funk.

Au fur et à mesure de leurs concerts de reprises ou de compos, leurs performances captivantes et authentiques leur apportent un nombre d’aficionados toujours plus grand.

Yo's BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur