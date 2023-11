PAINTOTAL Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire PAINTOTAL Yo’s BREW Roquevaire, 25 novembre 2023, Roquevaire. PAINTOTAL Samedi 25 novembre, 20h30 Yo’s BREW Entrée libre Ton pub te propose samedi soir de venir découvrir ou redécouvrir les amis de PAINTOTAL !!!

Alors t’as envie de rock ? Tu veux te déhancher sur la piste ? Viens avec nous samedi soir !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu Yo’s BREW Adresse Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Ville Roquevaire Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Yo’s BREW Roquevaire latitude longitude 43.338581;5.601515

Yo’s BREW Roquevaire Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquevaire/