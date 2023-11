FLOYD’S PULSE Yo’s BREW Roquevaire, 17 novembre 2023, Roquevaire.

FLOYD’S PULSE Vendredi 17 novembre, 20h45 Yo’s BREW Entrée libre

FLOYD’S PULSE, anciennement CATALYST, est un Tribute PINK FLOYD, composé de 7 musiciens originaires du Var et des Bouches du Rhône expérimentés et passionnés par l’univers de ce groupe mythique : Fanny HOFFMANN (Chant) / Emmanuel ROQUES (Guitare – Chœurs) / Thierry SERRA (Guitare) / Stéphane CAROTI (Batterie – Chant) / Sébastien SERRA (Claviers – Chant) / Bernard AIMAR (Basse) / Jean-Michel BIDAULT (Saxophone).

Floyd’s Pulse vous propose 2H de LIVE BEST OF reprenant les grands standards du groupe culte de rock progressif et psychédélique Britannique PINK FLOYD : de The Wall, Shine on your crazy diamond, Money, Hey you, Wish You were here, Sorrow, Time, What do you want from me, Breathe, Brain damage eclipse, High Hopes, Confortably Numb, Run Like Hell, Us and Them…

Avant de devenir Floyd’s Pulse et d’accueillir deux nouveaux guitaristes talentueux au jeu Gilmour, c’est sous le nom de CATALYST que le Tribute a vu le jour il y a 5 ans. De la même génération, ou pas, les membres du groupe se sont retrouvés à écouter ou ré- écouter ce groupe mythique. Un véritable voyage émotionnel à travers le catalogue de Pink Floyd. Chaque musicien s’est alors imprégné de l’Univers Pink Floyd, en allant chercher les moindres détails sur le plan des sons de guitare ou de claviers, l’émotion, différentes versions afin de transmettre le même plaisir qu’ils ont à jouer près d’une vingtaine des grands standards du groupe pendant 2h de concert live.

Principalement inspirés par la tournée PULSE, ce Tribute a eu l’honneur de réaliser plusieurs représentations en PACA, que ce soient dans des clubs, des communes, des Festivals, dont celui de « Sanary sous les Étoiles » en Juillet 2019 qui a attiré plus de 1000 spectateurs, ou des lieux insolites comme la cave viticole « Le Moulin de la Roque » au milieu des vignes, dont le concert en octobre 2021 a compté plus de 450 entrées.

Pink Floyd a marqué toute une génération qui prend du plaisir à écouter ou ré-écouter ces grands standards. Mais les générations suivantes ont également grandi avec ces tubes, attirants à chaque concert que nous réalisons de très nombreux spectateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

