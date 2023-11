NEVERMIND Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire NEVERMIND Yo’s BREW Roquevaire, 4 novembre 2023, Roquevaire. NEVERMIND Samedi 4 novembre, 20h30 Yo’s BREW Entrée libre Les potos de NEVERMIND sont de retour …

Alors tiens toi prés à voir des gens sur le comptoir … Sur les tables … Sur les chaises …

Bref tiens toi prés à voir ton pub se faire retourner !!!

Yo's BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

Yo's BREW Adresse Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Ville Roquevaire Departement Bouches-du-Rhône

