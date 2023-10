WANK’L / ABYME Yo’s BREW Roquevaire, 20 octobre 2023, Roquevaire.

WANK’L / ABYME Vendredi 20 octobre, 20h30 Yo’s BREW Entrée libre

WANK’L vient réaliser sa premiére scéne chez nous … Et on est fier de les recevoir !!

Alors on va leurs réserver une soirée de folie et un accueil des plus chaleureux !!

On compte sur vous pour venir les encourager !!

ABYME vient mettre le feu !!

Les 4 potos sont de retour et ca va envoyer du lourd !!

Alors préparez vous bien ! Venez pas tard ! Venez bouger votre corps !

Yo's BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

