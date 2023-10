FEAL GOOD Yo’s BREW Roquevaire, 6 octobre 2023, Roquevaire.

FEAL GOOD Vendredi 6 octobre, 20h45 Yo’s BREW Entrée libre

FEAL GOOD en LIVE …

Au chant :

Eloise chanteuse franco brésilienne à la voix en or ..

Clavier et chant :

Florent le sportif foufou de la bande

A la basse :

Lionel le vénérable sage …

Aux baguettes :

Fabrice le petit dernier de la bande alias GINO IV plus fort qu’Ivan Drago …!!

A la gratte :

Alex la réplique de slash sans le chapeau !

DU BEAU MONDE QUOI !!!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:45:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T20:45:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00