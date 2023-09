Castor Troy / No TV Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire Castor Troy / No TV Yo’s BREW Roquevaire, 16 septembre 2023, Roquevaire. Castor Troy / No TV Samedi 16 septembre, 20h30 Yo’s BREW Entrée libre 2 concerts de Rock Gratuits pour le prix d’un

Venez bouger votre corps sur des morceaux bien Rock dans une ambiance de feu sur ce lieu, devenu incontournable, qu’est le YO’s Brew. Parking gratuit.

Lionel vous préparera de bonnes pizzas si besoin et Sophie vous servira une multitude de boissons au choix.

Soirée de folie assurée, les 2 groupes sont bouillants !!!

www.castortroy.fr

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.castortroy.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu Yo’s BREW Adresse Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Ville Roquevaire Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Yo’s BREW Roquevaire latitude longitude 43.338581;5.601515

Yo’s BREW Roquevaire Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquevaire/