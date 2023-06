Scène ouverte Yo’s BREW Roquevaire Roquevaire Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire Scène ouverte Yo’s BREW Roquevaire, 18 juin 2023, Roquevaire. Scène ouverte Dimanche 18 juin, 18h00 Yo’s BREW Entrée libre Odile et Robert vous donne rdv pour la scene ouverte du YO’S !!

RDV a partir de 18h Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T18:00:00+02:00 – 2023-06-18T22:00:00+02:00

