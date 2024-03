YORI FRESQUE Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe, mardi 23 avril 2024.

YORI FRESQUE L’artiste Yori a réalisé une fois de plus une œuvre donnant beaucoup de gaieté aux enfants’ parents et grands parents. Mardi 23 avril, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Maison de quartier du Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T10:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T16:00:00+02:00 – 2024-04-23T17:00:00+02:00

On dit souvent que l’on naît artiste. En tant que professionnel Yori a dédié sa vie aux art et la découverte de techniques .Sa venue vous permettra de développer vos compétences et découvrir de nouveau talent grâce à la réalisation d’ une fresque faite en graff au devant de la Maison de quartier du Moulin.

Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France