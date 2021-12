Yordan chansons vagabondes Saint-Amand-Montrond, 21 mai 2022, Saint-Amand-Montrond.

Yordan chansons vagabondes Saint-Amand-Montrond

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

5 EUR Fort de son expérience de la rue et du métro, Yordan a réalisé un parcours atypique dans la chanson. Lauréat de « Le Mans Cité Chanson », deuxième prix du public au festival « Alors chante », gagnant du tremplin des Solidays et sélectionné pour faire les premières parties de « M » ou Sanseverino, Yordan est un artiste à découvrir absolument sur scène. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans.

