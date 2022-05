YOR / VANILLE le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

YOR / VANILLE le Petit duc, 2 juin 2022, Aix-en-Provence. YOR / VANILLE

le Petit duc, le jeudi 2 juin à 20:30

YOR Yor Pfeiffer passe son temps à esquiver les étiquettes. Il est donc difficile de lui en coller une. On peut néanmoins dire que : Son pays, c’est le français… Sa langue, les musiques du monde… Son envie, faire rimer humour avec poésie… Son rêve, l’harmonie… VANILLE Pétillante, Vanille parsème ses chansons de notes de toutes les couleurs, de celles de Piaf à celles de Pomme. Passant par le Jazz de Django ou celui d’Ella, sans oublier des circonvolutions vers le Blues et la Bossa, les textes de ses chansons dressent le portrait d’une humanité imparfaite à travers des yeux emplis de tendresse.

19 / 6€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu le Petit duc Adresse 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville le Petit duc Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

le Petit duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

YOR / VANILLE le Petit duc 2022-06-02 was last modified: by YOR / VANILLE le Petit duc le Petit duc 2 juin 2022 aix en provence le Petit duc Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône