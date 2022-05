Yor

2022-05-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-04 23:00:00 23:00:00 20h Première Partie – Atelier Bastien ROBLOT (Musiques Actuelles Amplifiées)

Lohan Aubisse Batterie

Mathis Lakermance Basse

Arthur Dotter Guitare

Paul Levicq Guitare

Maxime Mange Guitare

Mel Chamand Chant



21h Yor

Yor Pfeiffer chantera quelques titres de l’album qu’il prépare avec Cyril Poirier et Julien Baudry, ainsi que des anciens de “Maintenant”. Sa poésie et son humour prennent des accents de musiques du monde pour vous offrir un récital de chansons françaises métissées…





Cyril Poirier : Percussions

Julien Baudry : Chant, cajon, Ukulélé

