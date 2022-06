Yonne Tour Sport – Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, 21 juillet 2022, Ancy-le-Franc.

Yonne Tour Sport – Ancy-le-Franc

Parc Gymnase – Caserne des Pompiers Ancy-le-Franc Yonne

2022-07-21 – 2022-07-21

Ancy-le-Franc

Yonne

Yonne Tour Sport propose des activités de 10h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi pendant les 6 semaines du 11 juillet au 17 août 2022. La formule est souple et pratique pour les familles qui peuvent inscrire leurs enfants pour 1h, 2h, 3h, la 1/2 journée ou la journée entière.

Le Yonne Tour Sport est une manifestation itinérante, où chaque étape correspond à une commune différente. L’objectif est de couvrir l’ensemble du département sur la totalité de la manifestation, en veillant à proposer, sur une semaine, une date par secteur du département. Selon les possibilités et les contraintes de la manifestation, l’objectif est également de proposer, au minimum, une date par canton.

https://www.yonne.fr/Sports-et-Jeunesse/Sports/Yonne-Tour-Sport2

Ancy-le-Franc

