EUR Cette opération consiste à inciter les seniors (de 55 à 90 ans) à se lancer dans une activité sportive et à favoriser leur mobilité. Cette opération entièrement gratuite est organisée par le Conseil Départemental (Direction des Sports et de la Jeunesse et Direction Autonomie Handicap Dépendance). Elle s’adresse à tous les seniors du département ainsi qu’aux EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Elle a pour objectif de faire découvrir aux seniors de nombreuses activités sportives et de les inciter à se lancer dans une pratique régulière.

Aquagym : prévoir tenue de bain

Activités sportives gratuites

Inscription souhaitée avant le 16 mai au 03 86 72 88 50, ou par mail à sports@yonne.fr

Pour plus de renseignements : www.yonne.fr

sports@yonne.fr +33 3 86 72 88 50

