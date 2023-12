Yonex Internationaux de France à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Créés en 1986, les Internationaux de France de Badminton sont devenus en 2007 l’une des 12 plus grandes étapes du circuit international, rebaptisé HSBC BWF World Tour en 2018. Dans le contexte d’accueil des Jeux Olympiques & Paralympiques à Paris, les Yonex Internationaux de France auront lieu du 5 au 10 mars 2024 à l’Adidas Arena (Paris, Porte de la Chapelle). L’événement sera l’occasion de tester les installations de la salle fraichement livrée qui accueillera, entre autres, les épreuves olympiques de badminton et parabadminton. Adidas Arena 58 boulevard Ney 75018 Paris Contact : https://www.yonexifb.com/fr/accueil https://tickets.yonexifb.com/fr Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Adidas Arena Adresse 58 boulevard Ney Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Adidas Arena Paris latitude longitude 48.8987080298927,2.35777072550709

