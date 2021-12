Yonathan Avishai « Pianiste » – Un portrait musical et théâtral Théâtre La Criée, 20 janvier 2022, Marseille.

Yonathan Avishai « Pianiste » – Un portrait musical et théâtral

Théâtre La Criée, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

Le plus beau moment d’un spectacle est celui qui le précède Une scène La silhouette d’un piano La silhouette d’un pianiste La silhouette d’un morceau… Pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen et du contrebassiste Omer Avital, Yonathan Avishaï a fait de la délicatesse sa marque de fabrique. Musicien étranger de l’année 2019 pour « Jazz Magazine », le plus français des virtuoses israéliens est un véritable narrateur dont on pourrait dire qu’il écrit les silences et affranchit la mélodie. En 2019 il enregistre deux albums pour le prestigieux label ECM Records, « Joys and Solitudes » en trio et « Playing The Room » en duo avec Avishai Cohen, confirmant son goût pour l’élégance et pour une certaine simplicité. C’est seul en scène qu’il se présente cette fois, une scène qui n’est pas seulement un espace où il se produit mais un lieu où cohabitent différentes formes d’art qui lui sont chères et qui l’inspirent. Conçu comme une véritable mise en scène de ses compositions mais aussi de leur interprétation, « Pianiste » donne voix à un musicien dans l’intimité de son dialogue avec son instrument, montre ce que l’on ne voit généralement pas, éclaire les intervalles qu’il affectionne particulièrement et qu’il aime à étirer pour offrir une nouvelle abondance à sa musique, celle d’une grave légèreté. Il y a une fragilité à l’oeuvre ici, une fragilité qui ne se cache pas mais qui, au contraire, se partage, se déploie. Et puis il y a des textes qui s’insèrent dans cette rencontre entre sa musique et l’espace scénique. Des textes de Yonathan Avishaï mais aussi d’autres qui le touchent particulièrement. Des adresses directes au public, des lectures à voix haute, des mots revêtus de piano. Car « Pianiste » est aussi une forme de prise de parole pour le discret instrumentiste, une manière d’engager une conversation plus directe avec le monde. De quelle latitude un pianiste dispose-t-il ? Que faire de son sentiment d’impuissance face aux souffrances ? Comment la création permet-elle de concilier émotion et action ? Entre interrogations universelles on ne peut plus actuelles mais aussi éternelles autant que personnelles, pianiste dévoile l’homme derrière le piano mais peut-être aussi le pianiste en chacun de nous. Une production Colore. Création soutenue par la Ville de Paris, l’Adami et le Marseille Jazz des cinq continents. Un concert en partenariat avec le Théâtre National de Marseille La Criée Yonathan Avishaï : piano Grangil : création lumière, scénographie et régie Sharon Mohar : mise en scène Assis placement libre Tarif normal : 25€ / Tarif réduit* : 20€ Pas de gratuité enfant, le tarif réduit est applicable.

