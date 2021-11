Paris Sunset Sunside Paris Yonathan AVISHAI & Gilad HEKSELMAN Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Yonathan AVISHAI & Gilad HEKSELMAN Sunset Sunside, 2 février 2022, Paris.

du mercredi 2 février 2022 au jeudi 3 février 2022 à Sunset Sunside

Deux musiciens fidèles à notre établissement et tous deux origine israélienne. D’un côté Gilad, l’américain, ovni moderne de la guitare jazz et l’autre Yonathan, le compagnon de Avishai Cohen et Omer Avital. Une leçon musical.

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

Yonathan Avishai – piano ; Gilad Helselman – guitare 3/2 special guest : Yuval Cohen – sax Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T21:00:00 2022-02-02T23:00:00;2022-02-03T21:00:00 2022-02-03T23:00:00

