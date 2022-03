Yona Friedman – Le Musée sans bâtiments Parc Marcel Dassault Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Yona Friedman – Le Musée sans bâtiments ————————————— « …Un musée sans porte est important non seulement parce qu’il est gratuit, mais parce qu’il se prête au regard des passants » (Yona Friedman) Le Musée sans bâtiment est une structure ouverte, composée de centaines de cerceaux de différents diamètres, qui se construit avec les habitants et les passants. Venez déposer ou créer avec nous des objets, images de votre choix, au cœur du Parc Dassault !

