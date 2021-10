Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Yom Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Yom Maison Folie Hospice d’Havré, 28 avril 2022, Tourcoing. Yom

Maison Folie Hospice d’Havré, le jeudi 28 avril 2022 à 20:30

Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change aujourd’hui radicalement sa vision artistique avec son album CÉLÉBRATION (Komos Jazz, 28 mai 2021) pour se recentrer sur l’essentiel, éliminer l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion véritable, donner accès à ses paysages intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent éclore que de l’intérieur. Le duo avec Léo Jassef part en tournée dans une version scénique de l’album librement interprétée, où les mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de contemplation à vivre comme un murmure, une caresse, une larme de tendresse irriguant la surface aride de nos émotions prisonnières, un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre solitude originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une méditation collective… une CÉLÉBRATION.

Plein : 16€ / Abonné : 13€ / Jazz Circle : 15€

“Célébration” Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing