Connu pour être l’un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change aujourd’hui radicalement sa vision artistique avec son album « Célébration ». Ici, il se recentre sur l’essentiel, élimine l’artifice et le factice dans le but d’accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion véritable, donner accès à ses paysages intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent éclore que de l’intérieur. En duo avec Léo Jassef dans une version scénique de l’album librement interprétée, où les mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de contemplation à vivre comme un murmure, une caresse, une larme de tendresse irriguant la surface aride de nos émotions prisonnières, un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre solitude originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une méditation collective… une célébration ! **Yom** clarinette **Léo Jassef** piano, percussions

