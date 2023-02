YOM & LEO JASSEF CELEBRATION LE TRITON, 2 mars 2023, LES LILAS.

En 2020, Yom enregistre l’album « Célébration », dévoilant des compositions inscrites dans la continuité de sa recherche d’une musique contemplative et sacrée, épurée au-delà ou en-deçà de l’harmonie, de la mélodie ou du rythme. Comme une invitation secrète à la méditation… Le duo qu’il forme avec le pianiste Léo Jassef sur ce disque singulier prend rapidement le nom de celui-ci, et se déploie sur scène dans un voyage spirituel ininterrompu, loin de la construction propre à l’enregistrement phonographique. Avec le public (et non face au public), la dimension mystique de ce travail au long cours se révèle immanquablement, fracassante et lumineuse. Aujourd’hui, près de trois ans après la naissance de ce duo inclassable, les deux artistes continuent de creuser ce sillon avec un répertoire inédit, toujours en quête d’une vibration qui nous conduit le temps d’un concert vers les territoires de la transe.Yom clarinetteLéo Jassef piano, percussions

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

Yom clarinette

Léo Jassef piano, percussions

